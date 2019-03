«Nessuna moschea a Meda, siamo un’associazione culturale aperta a tutti, non solo ai musulmani: cristiani, ebrei, chiunque professi anche un’altra religione è il benvenuto».

“Nessuna moschea a Meda”

Abdelkrim Karrati, presidente dell’associazione «Pace» da poco costituita, respinge le accuse al mittente e ci tiene ad allontanare qualsiasi insinuazione. Da quando, all’inizio dell’anno, lui e gli altri soci del sodalizio si ritrovano nella sede, recentemente inaugurata, in via Cristoforo Colombo a Meda, qualcuno ha lanciato l’«allarme», parlando di moschea e addirittura insinuando che fosse «abusiva». Per avere un quadro chiaro della situazione, siamo andati a trovare i soci proprio nella loro sede.

