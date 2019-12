Neve in Brianza: le foto più belle su Instagram. Da questa mattina il social ci regala degli scatti meravigliosi.

Neve in Brianza: le foto più belle su Instagram

Come annunciato la neve è arrivata, rendendo scenografico l’intero paesaggio brianzolo. In tantissimi nelle ultime ore hanno postato sul social fotografico per eccellenza, Instagram, le foto della nevicata in atto.

Ce ne sono da ogni zona: Monza, Vimercate, Casatenovo, Bernareggio, Triuggio, Seregno e molte altre.

Godetevi la gallery e se volete mandateci le vostre foto a redazione@giornaledimonza.it oppure con un messaggio sulla nostra Pagina Facebook a questo link

Visualizza questo post su Instagram Venerdì 🌹 Un post condiviso da Antonella Baccaro (@antonella.baccaro) in data: 13 Dic 2019 alle ore 12:04 PST

Visualizza questo post su Instagram let it snow… let it snow… let it snow… Un post condiviso da giovanni volpe (@stereofoxguitar) in data: 12 Dic 2019 alle ore 11:11 PST

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Viganoni (@elisa.viganoni) in data: 12 Dic 2019 alle ore 11:09 PST

Visualizza questo post su Instagram La tempesta di Santa Lucia è arrivata anche a Monza!❄️ Un buongiorno imbiancato❄️ Un post condiviso da Monzareale (@monzareale) in data: 12 Dic 2019 alle ore 11:02 PST

Visualizza questo post su Instagram #italy #brianza #snow #countryside #landscape #wow Un post condiviso da @ brianza_e_natura in data: 12 Dic 2019 alle ore 11:21 PST