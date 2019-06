New jersey «provvisori»… da oltre 15 anni. E’ l’incredibile situazione segnalata da Paolo Adami, residente in via Delle Cave a Meda, che da quasi un ventennio attende che vengano finalmente rimosse le barriere e la segnaletica verticale, per sostituirle con dei manufatti definitivi, anche per una questione di sicurezza.

New jersey “provvisori” da quasi vent’anni

«Oltre 15 anni fa, quando venne modificata la viabilità di un tratto di via Delle Cave, dalla rotonda al civico 17, istituendo il senso unico, vennero posizionati i new jersey con la relativa segnaletica mobile proprio davanti alla mia abitazione – spiega Adami – Evidentemente il Comune si è dimenticato di intervenire, o peggio non se ne preoccupa, dato che abbiamo già mandato due lettere, una al sindaco attuale e una a quello precedente, senza ricevere alcuna risposta». Un silenzio che ha il sapore della presa in giro.

Il sindaco: “Preso in carico il problema”

In effetti è da quasi 20 anni che i new jersey si trovano in quel punto, da quando era stato istituito il senso unico in via Libertà e in un tratto di via Delle Cave, e ancora il Comune non è intervenuto – ammette il sindaco Luca Santambrogio – Il restringimento della carreggiata doveva essere provvisorio e invece non è stata più apportata alcuna modifica. Dato che il problema è stato nuovamente sollevato, ora lo abbiamo preso in carico e cercheremo di provvedere al più presto».