Nidi gratis, il comune di Verano dice no alla Regione.

Sociale

Nessun servizio gratuito per le famiglie. Il Comune, quest'anno non aderisce alla misura proposta da Regione Lombardia. Ed è polemica, per qualche famiglia che non avrà più questa agevolazione.

Dopo due anni di adesione, nel 2016 e 2017, l’Amministrazione comunale ha deciso di non adottare il provvedimento, poichè «ha sperimentato in entrambi gli anni – si legge in una nota – un impatto negativo sia sotto il profilo gestionale che educativo». Venticinque le famiglie, di cui 15 residenti, che negli anni scorsi, ne avevano beneficiato, ma che ha comportato per l’amministrazione un aggravio dell’onere economico e un impatto negativo sull’erogazione dei servizi per la fascia d’età compresa dai zero ai tre anni.

Negatività quindi che hanno fatto propendere la Giunta per una scelta di non adesione alle nuova misura. Che hanno generato però qualche critica tra i cittadini interessati.

