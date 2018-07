Niente più perdite di tempo per code agli sportelli dei Servizi Demografici, la fila ora la fa lo smartphone. È, infatti, attivo al Comune di Desio il “ticket virtuale”, un servizio online per cellulari, tablet e computer (browser Chrome, Safari e Opera) che consente ai cittadini di risparmiare tempo “staccando” il proprio biglietto di prenotazione direttamente dal proprio dispositivo mobile o fisso.

Servizi a portata di cittadino

Un altro nuovo “strumento”, “innovativo e rivoluzionario, sia sotto il profilo tecnologico che dal punto di vista della trasparenza che prosegue un percorso iniziato alla fine del 2015 per migliorare i tempi di attesa dei cittadini allo sportello”. Così l’assessore ai Servizi Demografici Stefano Bruno Guidotti, che prosegue: “Questo nuovo strumento si affianca ai già oltre ventimila certificati richiesti allo sportello dai desiani ogni anno. I cittadini, in questo modo, potranno ‘usare’ i venticinque minuti di attesa media per l’erogazione del servizio allo sportello facendo altro e rendendo più efficiente e veloce il lavoro degli uffici”.

Tante le certificazioni che si possono prenotare online

Carte d’identità, ma non solo. Anche certificazioni anagrafiche e di stato civile, matrimoni e unioni civili, accordi di separazione, nascite, servizi cimiteriali, stranieri, leva ed elettorale. Sono numerosi i servizi che possono essere prenotati online attraverso il “ticket virtuale”. Il biglietto virtuale si integra perfettamente con il flusso di quelli cartacei, evitando così duplicazioni. Allo sportello sarà sufficiente mostrare all’impiegato il proprio biglietto virtuale sul telefono o la stampa della prenotazione fatta sul pc per accedere ai servizi. Sarà, in ogni caso, garantita la priorità a ultraottantenni, donne in gravidanza e disabili.

Una città sempre più smart

Un nuovo strumento che dimostra come Desio e la sua Amministrazione siano attivi nello sviluppare una città sempre più smart in cui l’uso intelligente della tecnologia è fondamentale per migliorare i servizi a disposizione dei desiani”. Così l’assessore con delega ai Sistemi informativi ICT E-Government Jennifer Moro.. Per accedere al servizio (gratuito) bisogna inquadrare l’apposito QR Code con lo smartphone o il tablet oppure collegarsi alla sezione «Servizi online» del sito del Comune di Desio nella sezione “Servizi di e-government” (www.comune.desio.mb.it) con il proprio pc.

Servizio assistito

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico garantisce l’assistenza l’utilizzo del servizio: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30 (Ingresso «A»). Il sabato dalle 9 alle 11.30, direttamente presso i Servizi Demografici.