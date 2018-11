Niente Sanremo ma Di Maio non si arrende. Il cantante limbiatese 24enne non ha passato le selezioni per partecipare al Festival ma pubblicherà comunque il suo singolo

Niente Sanremo ma Di Maio non si arrende

Il sogno di Salvatore di Maio si ferma a un passo da Sanremo. Martedì sono usciti i risultati della semifinale delle audizioni del Festival e purtroppo il limbiatese non è nella rosa dei cantanti che si esibirà sul paco del teatro Ariston. Il 24enne però non si abbatte, anzi, ha subito ritrovato la carica per rimettersi al lavoro e inseguire i suoi obiettivi.

Ha già in mente altri progetti

“Ho già la testa alta ed è il momento di continuare a combattere” ha detto il cantante limbiatese. Era a un passo dal palco più famoso d’Italia ma per lui non finisce qui: con il suo inedito “Mai Perfetto”, ha tanti progetti per il futuro. “Serviva un po’ di fortuna oltre alla bravura. Purtroppo non ho passato questo step. Mi fermo vicino anche questa volta ma con la consapevolezza che ora sono assolutamente pronto” ha affermato il 24enne. Come già aveva annunciato, ora scatterà il piano B: il giovane limbiatese realizzerà il video e a dicembre uscirà la sua canzone.

La sua canzone lo rappresenta

Alle audizioni si è presentato senza una casa discografica ma ora ha deciso di farsi accompagnare. “Sono già stato contattato e ora si tratta di valutare – ha spiegato Di Maio – Prima non volevo essere vincolato ma mi sono reso conto che avere una casa discografica alle spalle è importante”. Il 24enne punta a farsi conoscere dal pubblico e “Mai perfetto”, rappresenta esattamente la sua personalità. “Non lo sono mai stato e forse non lo sarò mai ma penso che sia proprio questa la mia particolarità”, ha ammesso.

“Cado e m rialzo”

Con la sua canzone Salvatore vuole presentarsi ai suoi fan e a chi ancora non lo conosce. “Cado e mi rialzo perchè non mi arrendo”, questo è il significato del testo e dopo la sconfitta, sembra essere la frase perfetta che descrive il suo stato d’animo in questo momento.