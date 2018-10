No al centro commerciale. A dirlo a gran voce sono i grillini del gruppo «Meda 5 Stelle», che nei giorni scorsi hanno avviato una raccolta firme per manifestare la propria contrarietà al progetto previsto nell’area ex Medaspan.

No al centro commerciale, raccolta firme dei grillini

La petizione, per il momento solo virtuale, è stata già sottoscritta da un centinaio di persone, «ma l’intento è quello di proseguire anche quando allestiremo i nostri banchetti», garantisce il portavoce pro-tempore del gruppo Francesco Padula, che spiega i motivi della loro azione: «L’attuale Amministrazione comunale, in continuità con la precedente, sembra voler dare seguito al progetto di costruzione di un centro commerciale nell’area ex Medaspan. La realizzazione di questo centro andrebbe pesantemente ad impattare sulla viabilità e sulla qualità della vita dei cittadini residenti, oltre a sferrare un colpo potenzialmente mortale sulle attività commerciali medesi che già sopravvivono a fatica a questo periodo lunghissimo di crisi economica… Diciamo insieme “No al centro commerciale nell’area ex Medaspan”». E’ consapevole che «ormai il progetto è stato approvato e questa mobilitazione servirà a ben poco, però è un modo per far sentire la nostra voce».

Il sindaco: «Dovevano pensarci prima»

Il sindaco Luca Santambrogio liquida velocemente la questione: «Dovevano pensarci prima. Se tornassimo indietro il privato potrebbe rivalersi e questo rappresenterebbe un danno per il Comune».