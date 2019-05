Nominato il nuovo Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Monza. Si tratta di Claudio Giacalone assumerà il nuovo incarico il prossimo 27 maggio.

Come racconta in anteprima il nostro quotidiano online GiornalediAlessandria.it, alla guida dei pompieri della provincia piemontese dal 2017, Claudio Giacalone è stato nominato, dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Monza e della Brianza, dove assumerà il nuovo incarico il prossimo 27 maggio.

Il nuovo prestigioso incarico dirigenziale a Monza, in una delle aree di eccellenza della Lombardia, è destinato a creare le condizioni per l’avvio del nuovo Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che si distaccherà dal territorio della provincia di Milano, dove Giacalone ha prestato servizio per molti anni.

“Gli anni trascorsi ad Alessandria sono stati di intensa attività – sostiene il comandante – durante i quali è stato rafforzato il dispositivo di soccorso provinciale con l’ingresso in organico di nuovi vigili permanenti, con il reclutamento di tanti vigili volontari, con l’acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature e, soprattutto, con la formazione continua del personale permanente e volontario per la necessaria specializzazione e l’acquisizione di sempre più elevata professionalità”.

Autore di numerosi libri specialistici nel campo della prevenzione incendi, l’ultimo dei quali è stato scritto durante la sua permanenza ad Alessandria, Giacalone ha partecipato, al Ministero dell’Interno, ai lavori di stesura del nuovo regolamento di prevenzione incendi, emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che ha rivoluzionato il settore dei procedimenti in materia antincendio con la revisione dell’elenco delle attività pericolose soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del fuoco e con l’introduzione, nei procedimenti di prevenzione incendi, dell’istituto innovativo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), nell’ambito del progetto di riforma della pubblica amministrazione e di semplificazione degli oneri amministrativi e burocratici alle imprese.

Attualmente il Comandante Giacalone è componente del gruppo di lavoro per la predisposizione della nuova norma antincendio sui locali di pubblico spettacolo, redatta secondo il Codice di prevenzione incendi.

