Le nomine del sindaco per i rappresentanti del Comune di Seregno negli enti in cui è previsto dallo statuto. Novità anche nella composizione del comitato del concorso “Pozzoli”.

Le nomine negli enti della città

Il sindaco, Alberto Rossi, ha nominato alcuni rappresentanti del Comune di Seregno negli enti del territorio che lo prevedono nello statuto. Ecco chi sono: Gabriele Valagussa nel consiglio di amministrazione della fondazione Giuliana Ronzoni e sacerdote Giuseppe Villa, mentre Giacomo Pessi è stato indicato per il consiglio di amministrazione della scuola materna Ronzoni Silva.

Novità nel comitato del concorso “Pozzoli”

In materia di nomine Angela Mauri sarà componente del comitato permanente per l’amministrazione e devoluzione del lascito testamentario denominato Befana Antonio e Carla Nobili. Sono stati anche indicati due componenti per il comitato esecutivo del concorso internazionale di pianoforte in memoria del maestro Ettore Pozzoli: per il prossimo mandato ne faranno parte Anna Ceppi e Lorenzo Zandonella Callegher.

I ringraziamenti del sindaco ai nominati

“Ringrazio i cittadini che generosamente si sono messi a disposizione per questi incarichi, che non danno particolare visibilità e che vengono assolti in totale spirito di gratuità – le parole del primo cittadino, Alberto Rossi – Sono incarichi che riguardano istituzioni storiche e apprezzate della città. Istituzioni delle quali, tramite le persone nominate, la città si prenderà cura praticamente e simbolicamente”.