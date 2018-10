Nonni in gita tra Brescia e la Franciacorta. Una bellissima giornata per gli amici dell’Associazione di promozione sociale di Veduggio.

Tutti in gita!

Sabato la comitiva ha visitato la città di Brescia per poi pranzare in un agriturismo della Franciacorta.

“E’ stata una bellissima giornata sia per la visita a Brescia, accompagnati da una validissima guida, che per il lauto pranzo e per l’allegra compagnia”, hanno assicurato i protagonisti.

Festa dedicata ai nonni

Ma le attività in programma non sono finite qui. Venerdì 5 ottobre l’associazione festeggerà i nonni con i bambini della scuola dell’infanzia “Maria Immacolata”.

A partire dalle 14,30, il pomeriggio sarà arricchito dal divertente spettacolo di Superzero e dalla ricca merenda.

I festeggiamenti proseguiranno giovedì 11 ottobre con il pranzo nella sede del centro anziani, in piazza Italia. Il costo è di 10 euro e le iscrizioni sono aperte.

Infine, mercoledì 17 ottobre, alle 15,30, sempre in sede, Marco Galbiati presenterà il libro “Il tuo cuore, la mia stella”. Una emozionante storia personale.