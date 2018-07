Notte al camp, alla piscina di Giussano, un successo!

L’evento

Notte in camp alla piscina di Giussano. Grande successo per l’iniziativa di SportActive “Notte al camp” organizzata dal Centro Sportivo di via Conciliazione, rivolta ai ragazzi del camp estivo “Street Camp” che hanno potuto sperimentare l’esperienza unica di passare una nottata in tenda sotto il cielo stellato insieme agli istruttori qualificati del Centro. Sono ben 50 i ragazzi che a partire dal tardo pomeriggio di giovedì 12 luglio hanno creato un vero e proprio accampamento e montato le tende nei 20000mq del parco chiuso esterno del Centro Sportivo. Dopo aver cenato tutti insieme, i ragazzi si sono scatenati, sotto la supervisione attenta degli istruttori, in giochi di gruppo, balli e caccia al tesoro notturna diventando veri e propri esploratori guidati dalla luce delle torce. Per finire non poteva mancare un bagno utilizzando anche gli scivoli esterni, prima dell’esperienza della notte in tenda. Una bella occasione per i ragazzi che hanno potuto sperimentare l’indipendenza di una notte senza genitori all’insegna del divertimento e dell’esplorazione.

Bis, a fine luglio

L’evento “Notte al camp” , visto il grande successo, farà il bis: una nuova edizione verrà organizzata giovedì 26 luglio. Per i ragazzi dai 4 ai 15 anni che volessero partecipare è ancora possibile iscriversi allo “Steet Camp” del Centro Sportivo di Giussano, basta contattare la struttura.