Notte bianca a Cesano Maderno. Archiviata con successo la prima, è già tempo della seconda.

Notte bianca a Cesano Maderno

L’appuntamento con la seconda Notte bianca di Cesano Maderno è per venerdì 5 luglio, a partire dalle 20, nelle piazze e nelle vie del centro storico. Oltre a negozi aperti, mercatino di hobby art, sfilate, aree Food&Beverage e musica, dalle 20.30 è prevista l’esibizione dei maestri e degli allievi delle scuole “Società di schermitori” di Lissone e “Schola Sforzesca” di Pero e, sempre dalle 20.30, quella de “La Ciaparat Banda” street band.

Piazza Esedra si trasformerà in una milonga

Alle 21, infine “Notte di Tango”, con la centralissima piazza Esedra trasformata in una milonga sotto le stelle e a ingresso libero. Alla chiusura del centro storico farà da contraltare l’apertura straordinaria, dalle 19, del Giardino Arese Borromeo, il polmone verde cittadino, e dalle 20.30 quella dell’omonimo Palazzo, per visite guidate.

La prima Festa delle associazioni

Venerdì, tra le attrazioni della prima delle quattro Notti bianche che faranno compagnia ai cesanesi (e non solo) che passeranno l’estate a casa ci sono stati i sorprendenti “Giochi di fuoco” che hanno acceso il centro e via Volta: coreografie, duelli, acrobazie e giochi di fuoco, con percussioni e musica incalzante a cura del Teatro dell’Aleph. L’evento ha accolto “Sperimentiamo il volontariato”, la prima Festa delle associazioni di Cesano Maderno. E’ stata una vetrina delle tante realtà che operano sul territorio, e un’occasione, per i rispettivi iscritti, di spiegare al pubblico le buone ragioni per vivere da vicino esperienze di volontariato.