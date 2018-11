Nova Milanese si mobilita per aiutare Laura con due serate di raccolta fondi. Questa sera, martedì 6 novembre, spettacolo con comici di Zelig e Colorado, domenica 11 invece le associazioni proporranno artisti novesi e il coro gospel

Nova Milanese si mobilita

Laura Maringoni è una mamma di 37 anni, ha due bimbi di 4 e 2 anni, ma è anche una donna forte e grintosa che sta combattendo con determinazione da anni contro un tumore. Abita da 12 anni in Piemonte ma è rimasta molto legata alla sua città di origine, da dove non sta ricevendo solo testimonianze di affetto ma anche tanta solidarietà concreta. Dopo la raccolta fondi che aveva aperto lei a settembre, i suoi concittadini hanno organizzato due serate per aiutarla a sostenere i costi di una terapia sperimentale, messa a punto da una clinica tedesca, a cui è intenzionata a sottoporsi.

L’evento di stasera

Un gruppo di novesi amici di Laura e della sua famiglia hanno organizzato un grande spettacolo di beneficenza che si terrà martedì 6 novembre in oratorio San Carlo, via Giussani 1. La serata si svolgerà con il patrocinio del Comune e sul palco si avvicenderanno alcuni comici noti in televisione per la partecipazione alle trasmissioni Colorado e Zelig, tra cui il Maestro Catenato. La serata sarà condotta dalla famosa presentatrice Patrizia Rossetti. In questi giorni è in corso la vendita dei biglietti per l’estrazione a premi che avverrà proprio nel corso della serata.

L’evento di domenica

Domenica 11 novembre alle 21 l’auditorium comunale di piazza Gioia ospiterà l’evento “Vivere, vivi nel rispetto di chi vive”, organizzato dall’Amministrazione comunale con Avis Nova, associazioni sportive, culturali e di volontariato con artisti novesi. La serata si aprirà con l’intrattenimento per i più piccoli: gli allievi della scuola di danza Yesd e il mago Edwin, poi spazio ai cantanti: Beatrice Ferrantino con Mirko Barrera al pianoforte, il rapper emergente Massimo Niox in duetto con Francesca Sisca, il Rejoice Gospel Choir, diretto dal maestro Domenico Vena.

Per aiutare Laura

Ricordiamo che per aiutare Laura è sempre attiva la donazione tramite il link www.gofundme.com/una-cura-per-poter-vivere oppure con bonifico bancario, intestato a Maringoni Laura, al numero di conto corrente IT 48 D0200 84687 00001050 14750.