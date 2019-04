Arrivano ottime notizie per gli automobilisti comaschi e brianzoli. Lunedì infatti, come da programma, verrà riaperto il ponte di Carimate. Ponte che è chiuso dal 18 marzo scorso perché danneggiato in modo importante da un camion di passaggio. Una danno che aveva costretto i tecnici della Provincia di Como ad annunciarne la chiusura per lavori di ripristino.

Novedratese chiusa: lunedì riapre il ponte di Carimate

Il Presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca, riaprirà il ponte sulla Novedratese con una cerimonia pubblica. L’appuntamento è fissato per lunedì 15 aprile 2019 alle 15.30. La riapertura della via dei Giovi avverrà invece entro il sabato di Pasqua, a causa dei lavori di ripristino e di chiusura dell’area dei fratelli Elia.