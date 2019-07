Novità in centro a Desio: Largo degli Alpini diventa una nuova piazza. Al via il 22 luglio la cantierizzazione. Termine dei lavori previsto a primavera 2020.

Novità in centro a Desio

Importanti novità in arrivo per il centro storico di Desio. Partiranno il 22 luglio i lavori che riguardano la riqualificazione urbana di Largo degli Alpini: si tratta del primo lotto di una serie di 4 interventi che riguarderanno anche Corso Italia – angolo Via Fratelli Cervi, Via Garibaldi – angolo vie Grandi e Borghetto, Via Lampugnani angolo via Cavalieri di Vittorio Veneto (Biblioteca).

Luogo di aggregazione per tutta la comunità

“Abbiamo investito complessivamente circa 1.500.000,00 di euro su questi primi 4 interventi – dichiara il Sindaco Roberto Corti . Il programma dei lavori per la riqualificazione di questa zona del centro cittadino sta prendendo forma – continua il primo cittadino. È un progetto nel quale stiamo investendo molte risorse e che darà una nuova vita a Largo degli Alpini, come luogo di aggregazione per tutta la comunità. Ma non solo, sarà anche un’opportunità per i commercianti per avere una maggiore visibilità”.

Quattro vie coinvolte

Sono quattro le principali vie coinvolte – via Pio XI, via Case Nuove, via Portichetto e via Belingeri – e cinque le fasi di cantierizzazione che dureranno indicativamente dai 230 ai 250 giorni.

“L’attuale spazio sarà interamente valorizzato, passando da uno slargo viabilistico senza forma ad una nuova piazza urbana in continuità con il parco esistente. Una piazza valorizzata anche dall’uso di soluzioni e materiali adeguati al contesto del centro storico cittadino – dichiara l’Assessore alle Politiche di Governo del Territorio Giovanni Borgonovo. Sarà creata una piazza, in cui sarà piacevole passeggiare e sostare sulle sedute, godendo della presenza di una fontana con zampilli a raso, dove nei mesi estivi i bambini potranno divertirsi. Ma sarà anche una piazza in cui potranno aver luogo spettacoli di strada, mercatini o altre manifestazioni”.

Tutti i dettagli sul Giornale di Desio in edicola da martedì 23 luglio.