Novità in Giunta a Desio, cambia il vicesindaco. Cambio nel ruolo di vicesindaco di Desio. Jennifer Moro prende il posto di Cristina Redi.

Lo ha deciso il sindaco Roberto Corti, condividendo la richiesta della Redi di conciliare meglio l’incarico di amministratore locale con i propri impegni professionali, e la disponibilità di Moro, che continuerà ad essere assessore al Bilancio e controllo del territorio della Giunta Corti, così come la Redi continuerà a guidare l’assessorato alla Cultura, alle politiche giovanili e all’infanzia.

Passaggio del testimone

“Ringrazio Cristina per l’ottimo lavoro svolto in questi tre anni e Jennifer per la disponibilità e i per i nuovi impegni che si assume – commenta il sindaco Corti – Entrambe continueranno ad essere elementi fondamentali della mia squadra, insieme a tutta la Giunta e con il supporto della struttura comunale, per portare avanti il nostro programma di mandato fino alla primavera del 2021 per continuare a cambiare in meglio Desio, a beneficio di tutti i cittadini.”.

“Nessun motivo politico”

“Nessun motivo politico alla base della scelta – sottolinea ancora Corti – e dico subito che qualsiasi speculazione in tal senso è sbagliata. La motivazione va ricondotta esclusivamente alla necessità di calibrare l’impegno amministrativo dei vari assessori impegnati nella quotidiana attività di svolgimento delle deleghe affidate e la loro disponibilità di tempo. Dopo tre anni di attività, la presenza di Cristina Redi in Comune non è più a tempo pieno e di comune accordo, insieme alla mia Giunta e a Jennifer Moro, abbiamo deciso di riassegnare i carichi di lavoro”.

Deleghe ai consiglieri comunali

Con altro atto, il sindaco ha affidato anche, in base alla disponibilità manifestata e alla loro competenza, così come era stato annunciato mesi fa, quando era stata nominata Jenny Arienti al posto della dimissionaria Emanuela Rocco, alcune deleghe ai consiglieri comunali Sara Perego (Pari opportunità), Angelo Russi (Territori di Sport), Marta Sicurello (Consulta giovanile), Nunzia Smiraglia (Attuazione del programma), Achille Taccagni (Interculturalità). I consiglieri delegati non avranno compenso aggiuntivo rispetto al gettone di presenza alle sedute di Consiglio e commissione. “Sono ugualmente soddisfatto – commenta a questo proposito il sindaco – della risposta dei consiglieri, che ringrazio molto, i quali hanno accettato di aiutare la Giunta occupandosi di questioni importanti del nostro programma che qualificheranno ulteriormente l’azione della nostra amministrazione fino al termine del mandato”.