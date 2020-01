Novità per piazza Unità d’Italia a Vimercate. Al via la riqualificazione dei marciapiedi: i pini marittimi saranno sostituiti con dei tigli.

Novità per piazza Unità d’Italia a Vimercate

Partiranno il 27 gennaio i lavori di sistemazione dei marciapiedi di Piazza Unità d’Italia.

Come già annunciato precedentemente saranno eliminati i pini marittimi le cui radici ormai in superficie hanno sollevato il porfido dei marciapiedi in diversi punti rendendo difficoltoso il passaggio dei pedoni.

I pini marittimi saranno sostituiti con dei tigli.

I tecnici comunali hanno predisposto il progetto, già condiviso con la consulta centro, che prevede oltre alla sostituzione dei pini marittimi con dei tigli, la creazione di due aiuole continue a separazione tra il camminamento e i parcheggi.

Nelle aiuole saranno posizionate anche delle piccole essenze arboree.