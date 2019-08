Terza notte di fila da incubo a causa del maltempo, nella Brianza Nord Est, e terza notte di maxi lavoro per i Vigili del Fuoco che sono intervenuti a raffica sul territorio meratese e lecchese. La zona maggiormente colpita questa volta è stata quella a sud della provincia, tra la Brianza, il meratese e il confine con la valle san Martino. Nella notte è esondato il torrente Bevera con pesanti conseguenze tra Brivio, Olgiate e Calco.

Interrotte le linee ferroviarie

Come racconta GiornalediLecco.it, al momento è interrotta anche la circolazione ferroviaria sulla Lecco-Bergamo-Brescia. Trenord infatti ha fatto sapere che sono “Possibili ritardi fino a 30 minuti a causa di un guasto alla linea elettrica per avverse condizioni meteo, che si è verificato nella stazione di CISANO CAPRINO BERGAMASCO. I tecnici di RFI sono al lavoro per consentire il ripristino della circolazione”.

Stessa situazione sulla Lecco-Carnate-Milano.

A causa dei danni provocati dal maltempo agli impianti, la circolazione è momentaneamente sospesa tra le stazioni di CARNATE USMATE e di CALOLZIOCORTE OLGINATE. I tecnici di RFI sono al lavoro per consentire il ripristino della circolazione. I treni subiranno VARIAZIONI di percorso e CANCELLAZIONI.

I viaggiatori diretti a Milano potranno, in alternativa, viaggiare sulla linea LECCO – MOLTENO – MONZA e sulla linea LECCO – BERGAMO – BRESCIA.

Prestare attenzione ai monitor e agli annunci sonori di stazione.

Presenti bus sostitutivi spola tra CARNATE e CALOLZIOCORTE.

– La fermata di OLGINATE è prevista in VIA TRENTO 11.

– La fermata di CERNUSCO-MERATE è prevista in Piazza Mazzini

– La fermata di OLGIATE è prevista in Piazza della Repubblica

– La fermata di AIRUNO è prevista sulla S.P. 72 angolo Via Adda

TUTTE LE ALTRE FOTO DELLA BOMBA D’ACQUA: CLICCA QUI Ecco quanto ha piovuto sul Meratese La quantità di pioggia caduta questa notte sul Meratese, sulla Brianza e sulla Valle San Martino è davvero impressionante. Situazione resa ancora più drammatica anche dalla violenza del vento. A fornire i dati sono gli esperti del Meteo Val San Martino. “Intensi temporali nella notte, ancora in corso in Brianza, localmente sono stati veramente intensi ed insistenti” spiegano e guardano alla cartina ploviumetrica aggiungono: “In evidenza la zona del meratese con accumuli notevolissimi: 153 mm a Calco Superiore, 124 mm a Cernusco, 99 mm a Arlate di Calco superati i 70 mm anche a Pontida, Rovagnate, Monza e Villasanta”.

