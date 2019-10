Nuova biblioteca a Cesano Maderno: la civica di opposizione Passione Civica organizza una serata di confronto con pendolari e residenti del quartiere in cui è previsto l’insediamento.

Passione Civica chiama a raccolta residenti e pendolari

Passione Civica organizza per venerdì 25 ottobre, alle 21, nella sala consiliare di via Duca d’Aosta, una serata informativa per discutere della trasformazione “dell’ambito della vecchia stazione” e per raccogliere idee e spunti da sottoporre all’Amministrazione comunale. Sono invitati in modo particolare residenti della zona e pendolari.

La necessità di coinvolgere pendolari e residenti

La civica che in Nadia Speronello ha il suo rappresentante in Consiglio comunale esprime tutta la sua preoccupazione per un “profondo ridisegno del quartiere senza il coinvolgimento dei diretti interessati: pendolari e residenti”, ma anche per “gli attuali 150 parcheggi pubblici a sosta libera e gratuita che in via Solferino lasceranno il posto alla biblioteca e a residenze (Passione Civica stima tra i 300 e i 350 nuovi abitanti)”. Preoccupazione anche per i duecento parcheggi che, a fronte della soppressione degli attuali stalli, il supermercato “Il Gigante” dovrebbe cedere in convenzione al Comune:”Può un fabbisogno pubblico, per i pendolari, per i residenti nuovi e vecchi e per gli utenti della nuova biblioteca, essere legato alla volontà di un privato?”.

Continua il percorso ufficiale del Comune

Continua, intanto, il percorso di partecipazione indetto dall’Amministrazione comunale per raccogliere proposte e indicazioni per una co-progettazione culturale della nuova biblioteca: si torna a Palazzo Arese Borromeo mercoledì 23 ottobre, alle 21, per il secondo Workshop.