Nuova sede a Sovico per l’Accademia di Arti Marziali. Ieri pomeriggio (sabato 15 settembre) si è svolta l’inaugurazione in via Lambro.

Nuova sede per l’Accademia di Arti Marziali

40 anni di Accademia di Arti Marziali. Un traguardo importante per il maestro e campione del mondo Gianfranco Capone, che ieri pomeriggio ha inaugurato la nuova sede di via Lambro 24. 600 metri quadrati che ospitano 4 sale: la tradizionale per Kung Fu, Wushu, Tai Chi, Judo, Karate, Qi Gong; la sala dedicata agli sport da combattimento come il Krav Maga, Muay Thai, Kickboxing, pre-pugilistica e Box; un’altra sala dedicata alla Pole Dance, Calisthenics, alla danza funzionale e Crossfit, al Parkour; infine una sala energy dedicata a Cromoterapia, Pilates, Yoga posturale, Meditazione. Oltre a una sala per corsi e riunioni, segreteria, spogliatoi e infermeria.

Il trasferimento da Biassono

Ricordiamo l’antefatto. Martedì 3 luglio, durante un temporale, una tegola si è staccata dal tetto della struttura che ospitava fino a qualche tempo fa l’Accademia di Arti Marziali, a Biassono, in via Cesana e Villa 5. La tegola ha colpito in pieno il maestro, quattro volte campione del mondo, facendogli perdere i sensi. Soccorso dal personale presente in palestra, Capone si è salvato per miracolo ma ha deciso di chiudere pensando: “E se fosse capitato a un bambino? Qui ne abbiamo un’ottantina che si allenano. Più volte abbiamo fatto notare la situazione alla proprietà senza mai ottenere la messa in sicurezza”. Così la decisione di cercare una nuova sede.

I lavori di ristrutturazione

“Abbiamo cercato il posto adatto (un ex centro edile) e lo abbiamo trovato a Sovico in via Lambro – spiega il maestro – Ci abbiamo lavorato per tre mesi rinunciando alle vacanze. Ci ho messo tutta la mia passione e il nostro intento è anche quello di proporci come gruppo di esibizione. Abbiamo anche un nuovo logo: Kap 1 Gym”.

Il taglio del nastro sabato 15 settembre

“Siamo ancora in allestimento ma è venuto bene – ha dichiarato il maestro durante l’inaugurazione del nuovo centro – Un applauso a tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto, un passo decisivo per crescere. Ormai siamo una famiglia allargata. Grazie a tutti gli intervenuti e a chi col cuore ci ha sostenuto a distanza presi da impegni inderogabili. Grazie soprattutto a tutti gli atleti e al nuovo corpo insegnanti che da quest’anno collaborerà con noi, per aver reso questa giornata davvero indimenticabile”.

I ringraziamenti

“Grazie ancora a tutti voi vecchie glorie del Kung-Fu per aver rinsaldato in questo giorno così particolare un’amicizia che nel tempo non ha avuto cedimenti e avermi onorato della vostra presenza e a quella dei vostri figli. Grazie a tutti gli amici e sostenitori che si sono prodigati anche fisicamente per portare a compimento un’opera che sembrava infinita ma che in questa giornata ha fatto sentire il suo primo vero e vigoroso vagito, a mia moglie che mi ha sostenuto senza indugi, a mia madre che in questo giorno così speciale festeggia un’altra primavera. Siete davvero tanti e mi riscaldate il cuore, mi risollevate da tutte le fatiche e mi spronate a fare sempre meglio. Grazie ai miei figli e figli acquisiti, compagni di allenamento specchi della mia anima e della mia stessa passione, siete l’esempio che ciò che è bello può esserlo ancora di più. Buona ricerca e buon proseguimento a tutti voi”.

