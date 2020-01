Nuova tecnologia per la Radiologia Interventistica a Vimercate. L’equipe dell’Ospedale ha eseguito per la prima volta, un intervento mininvasivo ablativo percutaneo mediante ago a microonde.

Nuova tecnologia per la Radiologia Interventistica a Vimercate

L’operazione terapeutica, che ha coinvolto anche gli specialisti di urologia e nefrologia dell’Ospedale di Vimercate, ha interessato un paziente di 60 anni, residente nel vimercatese, affetto da un tumore renale.

Per alto rischio operatorio, l’uomo, in dialisi e con più patologie, non era candidabile a terapia chirurgica tradizionale. Questo nuovo tipo di intervento è stato eseguito in sedazione e non in anestesia generale: in passato la struttura diretta da Marcello Intotero ha adottato una tecnologia che utilizzava la radiofrequenza.

Consente tempi di trattamento più veloci

Quella introdotta, per la prima volta in questi giorni, consente tempi di trattamento più veloci ed esiti più efficaci.

La terapia ablativa percutanea mininvasiva (non c’è bisogno di taglio chirurgico ma di uno di pochi millimetri), verrà inserito nella prassi comune dell’ospedale come alternativa alla chirurgia o come prima scelta, nei pazienti che non possono essere sottoposti alla chirurgia, per la terapia dei tumori epatici, renali e polmonari, con noduli di non oltre 5 centimetri.

Richiede brevi tempi di ospedalizzazione (il paziente trattato è stato dimesso soltanto dopo due giorni dall’intervento).

“Come riconosciuto dalla letteratura scientifica internazionale – sottolinea il Primario di Radiologia – permette di ottenere risultati molto positivi.