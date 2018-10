Nuova telecamera contro gli incivili. E’ stata installata a Fornaci di Briosco, all’ingresso della via 2 Giugno. Via quest’ultima che termina in una piazzola spesso presa di mira da chi se ne infischia delle regole.

“Gli incivili non hanno più scampo”

L’ultimo episodio risale a non molto tempo fa, quando la piazzola era stata utilizzata come discarica a cielo aperto. Questo “nonostante la piattaforma ecologica sia a due passi”, come sottolineato il sindaco Anna Casati.

Con l’installazione della nuova telecamere “gli incivili non hanno più scampo”, assicura. “La strumentazione è ad

altissima risoluzione. Riprende perfettamente di giorno, di sera, di notte e trasmette in tempo reale le immagini all’ufficio della Polizia Locale”.