Otto nuove telecamere contro criminali e incivili, da acquistare grazie al sostegno economico di Regione Lombardia. Il Comune di Briosco ha aderito al bando promosso dal Pirellone volto ad assegnare «cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana, a favore dei comuni, in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale».

Otto nuove telecamere

In particolare, l’Amministrazione brioschese punta ad acquistare strumentazione tecnica per i Vigili, per una somma pari a 9 mila e 863 euro, l’80 per cento della quale coperta, in caso di esito positivo della gara, da fondi regionali. Sono tre fototrappole, 2 dashboard camera (telecamera da cruscotto) da montare sul parabrezza dell’auto di servizio e tre bodycam, micro telecamere che gli agenti porteranno addosso.

«Saranno molto utili sia per combattere la microcriminalità che per identificare gli incivili che abbandonano i rifiuti», ha spiegato il sindaco Antonio Verbicaro.