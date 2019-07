Nuovi corsi per disoccupati in partenza a settembre 2019. Li propone Afol Monza e Brianza e sono totalmente gratuiti, previa verifica dei requisiti.

Nuovi corsi per disoccupati in partenza a settembre 2019

Per chi è disoccupato ed è alla ricerca di un lavoro le nuove opportunità di formazione proposte da Afol Monza e Brianza potrebbero essere un buon punto di partenza.

L’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro brianzola ha infatti programmato per settembre 2019 l’avvio di diversi corsi di formazione volti a sviluppare competenze in diversi settori per poi proporsi nel mondo del lavoro.

Vediamo insieme i corsi in partenza suddivisi per località.

Nella sede di Concorezzo a settembre partiranno quattro nuovi corsi:

informatica di base

magazziniere con utilizzo del carrello elevatore

operatore contabile

addetto alla vendita nella Gdo

A Meda invece sono previsti i seguenti corsi:

Falegnameria

Sartoria edizione 1

Informatica intermedio

Sartoria edizione 2

Passiamo a Seregno dove a partire dal 9 settembre inizieranno i seguenti percorsi professionali:

operatore contabile

operatore addetto alla mensa

Pizzaiolo

Pasticciere

Magazziniere con utilizzo del carrello elevatore

Infine Monza, dove partiranno due corsi:

addetto back office

operatore addetto alla mensa

Di seguito tutti gli orari e i giorni dei percorsi di formazione. Per ogni ulteriore informazione e per le iscrizioni potete visitare il sito dell’Afol di Monza a quest link