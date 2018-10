Grandi lavori al Cimitero Nuovo di Desio. Sono in fase di realizzazione i nuovi ossari nel camposanto di piazza della Divina Misericordia nella zona sud della città.

Saranno realizzati 186 ossari e 78 posti tomba

Saranno realizzati 186 ossari, compresi in una struttura di contenimento del terreno e che replicano quelli già esistenti, completando l’area dell’edificio colombari. Tali lavori sono anche propedeutici all’apertura di un nuovo cantiere per la costruzione di un nuovo blocco colombari, prevista per la prossima primavera. Il quadro economico complessivo ammonta a 35 mila euro e i lavori sono stati finanziati e affidati da “Gsd” (Gestione Servizi Desio) che dal 2007 ha in gestione i due cimiteri della città. I lavori di ampliamento del Cimitero Nuovo prevedono anche la costruzione di 39 nuovi cassoni per un totale di 78 posti tomba. Sarà anche rifatto il vialetto con nuova illuminazione e sistemata l’intera area. L’investimento, in questo caso, è di ulteriori 33 mila euro.

Lavori completati per la commemorazione dei defunti

“Il nuovo blocco di ossari è necessario per rispondere alle esigenze della comunità in cui sempre più spesso si procede con la cremazione”. Spiega l’assessore ai Servizi cimiteriali Stefano Guidotti. “I lavori saranno piuttosto brevi: sono iniziati da qualche settimana e contiamo di vederli conclusi entro la commemorazione dei defunti”.