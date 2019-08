Solo qualche giorno fa vi avevamo raccontato che il Ministero della Salute ha richiamato la “Cima Antica Genova Tuo Chef 2,3 chili” (trancio intero), prodotta da “Buona Compagnia Gourmet spa”, di Savona. Motivo del richiamo: scopo precauzionale per potenziale rischio di contaminazione microbiologica da Listeria Monocytogenes.

Nuovo allarme listeria dalla Spagna

Ora dalla Spagna arriva un nuovo allarme listeria. Madrid ha, infatti, dichiarato un’emergenza mondiale per l’epidemia di listeriosi causata dalla carne della società di Siviglia Magrudis SL, commercializzata con il marchio Mecha’. In Andalusia i casi confermati sono 150 e quelli sospetti solo oltre 500. Al momento risulta il decesso di una 90enne.

Massima allerta anche nel resto dell’Ue

Massima allerta anche nel resto dell’Ue, soprattutto per il rischio che siano stati infetti anche alcuni turisti in vacanza nella penisola iberica. L’infezione da listeria, anche detta listeriosi, è una tossinfezione alimentare che prende il nome dal batterio che ne è la causa e può presentarsi in forma lieve (soprattutto causando diarrea) o sistemica, arrivando a intaccare il sistema nervoso.