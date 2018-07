A Desio apre l’ambulatorio di Pneumologia. L’ambulatorio si trova al piano terra, stanze numero 18-19. Per prenotare una visita è sufficiente rivolgersi al Cup.

Nuovo ambulatorio di Pneumologia all’ospedale di Desio

All’ospedale di Desio da poche settimane è aperto l’ambulatorio di Pneumologia ad indirizzo Chirurgia Toracica. Un ulteriore passo avanti da parte della Asst di Monza nei confronti dei pazienti desiani che, grazie a questa nuova apertura, non devono più recarsi al San Gerardo per visite e accertamenti.

L’ambulatorio si trova al piano terra, stanze numero 18-19. Per prenotare una visita è sufficiente rivolgersi al Cup. Ad ogni seduta vengono presi in carico circa quindici pazienti.

Ottimizzazione delle risorse al servizio dei pazienti

Da Monza si sposterà quindi a Desio un professionista dello staff dell’Unità operativa di Chirurgia toracica per visite o consulenze sia in ambulatorio sia al telefono, per dare consigli o indirizzare per la prenotazione di esami o visite di approfondimento.

“Con questo nuovo ambulatorio offriamo servizi e professionalità che si ricompongono intorno al bisogno della persona – sottolinea Matteo Stocco, Direttore Generale della ASST di Monza – ottimizzando le risorse tra i due ospedali al fine di aumentare la produttività”.

E da settembre un potenziamento

Il nuovo ambulatorio, nelle prossime settimane potrebbe essere ulteriormente potenziato in base alla necessità. “A settembre – aggiunge il dott. Marco Scarci, direttore dell’unità operativa – stiamo valutando di spostare una parte della Chirurgia toracica presso il presidio di Desio per raggiungere risultati eccellenti in entrambi i nosocomi”.

