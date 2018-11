Un nuovo black out ha lasciato il centro di Seregno al buio per un’ora.

L’interruzione di corrente è dovuta a un guasto alla centrale di piazza Roma

L’interruzione dell’illuminazione pubblica si è verificata nella serata di venerdì, dalle 19.10 alle 20.15. Il problema alla rete eletrica di media tensione è stato causato da un guasto al terminale della cabina di piazza Roma. Il guasto ha avuto ripercussioni su altre 5 cabine del centro e ha fatto sì che si verificasse l’interruzione della fornitura di energia elettrica alle utenze collegate.

RetiPiù al lavoro per evitare futuri disagi

“Questa tipologia di disservizio, già verificatasi negli ultimi mesi, è riconducibile alla redistribuzione dei carichi che ha interessato le linee di distribuzione del centro cittadino nei mesi di luglio e agosto per consentire di eseguire i lavori della metrotranvia”. Spiegano i referenti di RetiPiù, società che gestisce l’energia elettrica. “Per eliminare il problema RetiPiù ha predisposto un adeguato programma di interventi straordinari per rinnovare le porzioni di impianto che più di altre sono state coinvolte nella redistribuzione dei carichi e che, quindi, potranno con più probabilità essere soggette a future anomalie. Tali interventi inizieranno già nelle prossime settimane, nel frattempo ci scusiamo con i cittadini di Seregno per i disagi arrecati”.