Il supermercato di via Puecher a Cazzano (Besana) ha cambiato gestore. La Cooperativa lavoratori della Brianza di Casatenovo ha affittato l’immobile con la licenza, dei quali resta proprietaria, alla “Valmarket”, legata al marchio Carrefour. Un contratto da sei anni più sei che prevede la possibilità, dopo un biennio di “prova”, di valutare la compravendita della licenza.

Nuova insegna

Con l’arrivo del nuovo gestore, in questi giorni è arrivata anche la nuova insegna. Già attivi invece da tempo, i nuovi orari, con apertura dalle 7 alle 22. Niente paura per i dipendenti che manterranno il loro posto di lavoro.

Il supermarket della frazione era stato inaugurato nel novembre del 2011 davanti ad una folla di clienti, andando a sostituire quello storico di via Negrinelli, aperto nel 1992.

Le difficoltà della Cooperativa

Ad oggi la Cooperativa può contare sulla proprietà di muri e licenza di due punti vendita, a Cazzano e Casatenovo. Anche quest’ultimo dato in affitto da un anno. Una garanzia considerata debole da alcuni soci che, nei mesi scorsi, avevano chiesto di ritirare le somme investite negli anni. Richiesta alla quale a settembre, a causa di alcune difficoltà di carattere finanziario, il Consiglio di amministrazione aveva risposto bloccando le procedure di restituzione del prestito sociale.