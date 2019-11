Sarà la dottoressa Marta Castoldi il nuovo medico che prenderà servizio all’interno dell’ambulatorio pubblico del centro civico di Bareggia, tra Lissone e Macherio.

Nuovo medico a Bareggia

La dottoressa sostituirà Maria Luisa De Capitani, andata recentemente in pensionamento, e prenderà possesso dell’ufficio a partire dall’inizio del 2020. Il servizio, già a disposizione presso il Comune di Macherio, sarà attuato presso l’ambulatorio di piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria e si potrà usufruirne il lunedì mattina dalle 9.45 alle 12.45, assicurando così il mantenimento del servizio.

Le tempistiche

Attenzione, però, il nuovo medico potrà entrare in servizio con l’inizio del nuovo anno alla luce i dei tempi tecnici necessari per la stipula del contratto di locazione degli spazi, per l’attivazione delle spese contrattuali e per l’allacciamento del nuovo ambulatorio alla rete Servizio sanitario di Regione Lombardia.