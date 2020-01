Nuovo mezzo per il Gruppo Volontari della Protezione Civile di Vimercate. La presentazione è avvenuta martedì 28 gennaio nel cortile di Palazzo Trotti.

Nuovo mezzo per il Gruppo Volontari della Protezione Civile di Vimercate

Il Gruppo Volontari della Protezione Civile di Vimercate ha un nuovo mezzo a disposizione. A donarlo è stato il Comune che ha stanziato per l’acquisto e l’allestimento quasi 49 mila euro. La presentazione ufficiale del mezzo è avvenuta nella giornata di martedì 28 gennaio, in occasione della presentazione alla Giunta Comunale della relazione annuale sull’attività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Il nuovo mezzo è stato esposto presso il cortile di palazzo Trotti.

Con un investimento di 48.886 euro, comprensivo di acquisto e allestimento, alla Protezione Civile

è stato fornito un veicolo dotato di un robusto piano di lavoro, scaffalature e cassetti, un motogeneratore e una torre faro orientabile per illuminare la zona degli interventi operativi.

Gli investimenti nel 2019

L’acquisto e l’allestimento del nuovo veicolo – ha sottolineato il Comandante della Polizia Locale Vittorio De Biasi, responsabile dei servizi di Protezione Civile – si aggiunge agli altri investimenti già effettuati nel 2019 dall’Amministrazione per migliorare la dotazione del gruppo volontari (nuova linea acqua e accessori per le motopompe anti-allagamento, vestiario e dispositivi di protezione individuale, oltre a contributi per le spese correnti).

Al termine della presentazione il Sindaco Francesco Sartini, confermando l’impegno dell’Amministrazione verso la Protezione Civile, si è congratulato per l’attività svolta nel corso del 2019 ed ha ringraziato il Gruppo Volontari per il senso di appartenenza, per la prontezza degli interventi operativi e per l’impegno nel diffondere la cultura della sicurezza.