Oasi Lipu Cesano, rinnovata la convenzione

E’ stata siglata in municipio a Cesano Maderno la convenzione per la gestione dell’Oasi Lipu e del centro di educazione e formazione ambientale Alex Langer. Una convenzione valida per il quinquennio 2019-2023 e mirata a dare continuità ad un percorso di crescita ambientale che passa attraverso la tutela, la conservazione e la sempre più ampia divulgazione di valori naturali ed ecologici. Il primo accordo risale al 1997. A fronte della gestione ordinaria dell’oasi cesanese, per la realizzazione degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di crescita del costume ecologico nella popolazione, il Comune di Cesano e il Parco delle Groane riconoscono alla Lipu un rimborso annuo pari 66mila euro, dei quali 60mila in capo al Comune.

“Un fiore all’occhiello per la città”

“Oggi – così il sindaco Maurilio Longhin, per l’occasione affiancato dal dirigente dell’area Ambiente Fabio Fabbri – formalizziamo la volontà di confermare e continuare il percorso iniziato nel 1997 dall’Amministrazione del sindaco Gigi Ponti insieme al Parco e alla Lipu per la gestione dell’Oasi di Cesano e, dal 2004, per la gestione con la Lipu del centro di educazione e formazione ambientale Alex Langer . Una vocazione ambientale che Cesano ha fortemente espresso e sta esprimendo in questi anni sia in tema naturalistico che energetico. L’Oasi è un fiore all’occhiello per la nostra comunità ed un’attrazione turistica unica: incorporata com’è all’interno del Parco delle Groane con i suoi 100 ettari di estensione rappresenta una zona di benessere e bellezza naturalistica di grande valore”.

“Chiusa una ferita aperta sul territorio”

“Col supporto dell’Amministrazione, Lipu e Parco – ha detto il presidente del Parco delle Groane Roberto della Rovere, arrivato a Palazzo insieme al direttore Mario Roberto Girelli e al consigliere William Ricchi – hanno recuperato un’area che era una ferita aperta sul territorio, facendone un punto di riferimento importante e attrattivo per la collettività non solo locale: per i milanesi, per esempio, il Parco e l’Oasi rappresentano una piacevole meta per il week end». Presenti, in rappresentanza della Lipu, il direttore generale Danilo Selvaggi e il responsabile oasi e riserve Ugo Faralli.