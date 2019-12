È Natale, c’è speranza. E a ricordarlo a tutte le famiglie del mondo c’è il presepe. Ma a ricordarlo in particolare a quelle della verde Brianza e delle terre limitrofe c’è il Presepe Vivente di Agliate (Carate), dove ogni anno il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) viene messa in scena da oltre trecento persone – nonni, nonne, mamme, papà e figli compresi – la sacra rappresentazione della nascita di Gesù Bambino a Betlemme, con tanto di visita alla grotta da parte di pastori e dei tre Magi a cavallo. L’appuntamento è al parco delle Fontanelle.

Appuntamento oggi, giovedì

Come ogni anno dal 1976, anche in questo 2019, il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, Comunione e Liberazione, la Comunità Pastorale Spirito Santo e Avsi, allestiscono ad Agliate un presepe vivente che è tra i più grandi e belli della Lombardia.

Quest’oggi, dalle 15 e fino alle 18 (l’ora in cui, a conclusione del gesto, verrà celebrata la Messa nell’adiacente basilica romanica nel Parco delle Fontanelle) è possibile ammirare e addentrasi camminando nelle diverse scene della Natività: l’Annunciazione, la visita della Madonna a Santa Elisabetta, il censimento, Erode, i Magi, i pastori e i mestieri e infine la grotta, con Gesù, Giuseppe e Maria riparati nella cavità naturale del parco. Ai visitatori, attraverso un percorso guidato immerso nella natura, sarà possibile osservare da vicino le statuine «viventi» del presepe, ascoltando i canti natalizi della tradizione e le letture che introducono i singoli quadri.