Oggi e domani tempo variabile in Brianza, ma le temperature tengono. Le previsioni per le prossime ore di Arpa Lombardia.

Oggi e domani tempo variabile in Brianza

Tempo variabile nelle prossime ore in Brianza. In base alle previsioni di Arpa Lombardia nelle prossime ore in Lombardia il meteo sarà caratterizzato da correnti in quota molto miti da sudovest. La giornata di oggi, sabato 8 giugno, sarà ancora tendenzialmente stabile ma le correnti si faranno via via più umide a partire da domani, domenica, e fino almeno a martedì. In questo periodo saranno probabili fenomeni di instabilità dapprima sui rilievi a seguire anche sulla Pianura specie tra lunedì e martedì. Temperature su valori costantemente al di sopra della media.

Le previsioni per oggi, sabato

Stato del cielo: fino al mattino addensamenti sui settori di nordovest e qua e la tra Prealpi e alta Pianura; in giornata generalmente poco nuvoloso con qualche addensamento nel pomeriggio sui rilievi.

Precipitazioni: fino al primo mattino possibili rovesci sui settori di nordovest al confine con il Ticino.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime comprese tra 16 e 19 °C, massime comprese tra 27 e 30°C.

Zero termico: a circa 3900 metri.

Venti: in pianura deboli variabili con qualche rinforzo da sud sul pavese nel pomeriggio, in quota deboli o moderati da sudovest

Le previsioni per domani, domenica

Stato del cielo: irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite in Pianura al mattino mentre nubi saranno in aumento su Alpi e Prealpi; nel pomeriggio addensamenti cumuliformi anche intensi sui rilievi e tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta anche sulla Pianura.

Precipitazioni: generalmente assenti al mattino, dalle ore centrali probabilità in aumento fino a medio-alta nel pomeriggio ed in sereta su Alpi e Prealpi per rovesci e temporali sparsi. Sulla Pianura la probabilità di qualche rovescio o temporale sarà bassa e confinata ai settori occidentali. Possibili fenomeni di forte intensità.

Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo. In Pianura minime attorno a 18 °C massime attorno a 28 °C

Zero termico: a circa 4000 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, in quota forti da sudovest