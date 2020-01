(Il video che vedete si riferisce a delle immagini girate a Valgreghentino, in provincia di Lecco, qualche giorno dopo la grande nevicata dell’85)

Il 13 gennaio di 35 anni fa la grande nevicata dell’85

Guardando il cielo di oggi ci vuole davvero un bello sforzo di immaginazione per “visualizzare” montagne di neve per strada, o, per chi c’era, un bello sforzo di memoria. Sì perché oggi splende il sole, ma 35 anni fa “cadeva” la grande nevicata dell’85.

Oggi, lunedì 13 gennaio 2020 è infatti il 35esimo anniversario di quella che, a giusto titolo, è stata ribattezzata la nevicata del secolo (il 20esimo). E a distanza di 35 anni suonati quel record è tutt’ora assolutamente ben saldo. Mai, dopo di allora, il nostro territorio ha assistito a un evento nevoso di quella portata.

La grande nevicata dell’85

Era il 13 gennaio del 1985 quando iniziò a nevicare. Non smise, giorno e notte, fino al 17 gennaio. In 72 ore, caddero tra i 70 ed i 90 cm di neve. Il totale della coltre bianca caduta raggiunse livelli record: 20 centimetri a Genova, 30 a Venezia, 40 a Padova e Treviso, 50 a Udine e Vicenza, 60 a Biella, 80 a Bologna, 110 a Como, 122 a Varese, da 130 a 150 cm a Trento.

A Milano, dopo 4 giorni e 3 notti di nevicata, il manto nevoso arrivava fino a 90 cm. Nevicò addirittura a Cagliari e in tutta la Sardegna. La neve divenne anche un caso politico: il blocco quasi generale della circolazione e degli aeroporti, causato dalla nevicata, fu oggetto di numerose interpellanze da parte di parlamentari, alla Camera dei deputati durante la seduta del 16 gennaio 1985.

