Siete ancora in alto mare con i regali di Natale? Niente paura, oggi, domenica 16 dicembre, potrete completare la lista al mercatino allestito a Villa Raverio dall’associazione Best’O. Appuntamento dalle 8 alle 18 in piazza Sant’Eusebio.

Mercatino di Natale a Villa

Per il secondo anno consecutivo, una quarantina di bancarelle di hobbisti ed associazioni rallegreranno il centro di Villa Raverio. Tra un acquisto e l’altro, si potranno gustare il vin brulé e le caldarroste preparati dagli alpini. Non mancheranno eventi speciali: in mattinata il trampoliere e gli elfi gonfieranno i palloncini. Nel pomeriggio, ci si divertirà con il truccabimbi.

I negozi resteranno aperti. Da Foto Ottica Bonfanti sarà possibile fare anche del bene: saranno raccolti occhiali da vista da inviare ai Paesi più poveri.