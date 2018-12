Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella. Come ogni anno le Stelle di Natale dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, dei Linfomi e del Mieloma colorano le piazze italiane tra cui piazza IV Novembre a Carate Brianza.

Nei giorni 7, 8 e 9 dicembre i volontari dell’associazione saranno presenti in piazza per aiutare la ricerca e la cura delle leucemie. Scegliendo una Stella di Natale si regala una speranza a tutte le persone che combattono contro queste malattie. Con il contributo Ail può continuare a essere vicina ai malati e alle loro famiglie con i servizi di assistenza, come le case Ail e all’accompagnamento alle terapie. E finanziando la ricerca scientifica per realizzare nuovi protocolli di cura sempre più mirati ed efficaci. “Una diagnosi oncologica è un evento traumatico che merita un sostegno rassicurante e il tuo aiuto ci spinge a fare sempre di più per migliorare la qualità della vita di tanti pazienti”.

Vicino al malato dal 1976

Ail Milano opera dal 1976 al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie, proponendo servizi di assistenza e finanziando importanti progetti di ricerca scientifica. Le attività di assistenza sono orientate a sostenere i pazienti in difficoltà, mettendo a disposizione alloggi di tipo gratuito, offrendo un aiuto economico costante ai casi più urgenti, garantendo un servizio di accompagnamento casa/ospedale, rimborsando le spese di viaggio e suggerendo un orientamento ai servizi della città.