Oktoberfest anche in Brianza, a Seregno undici giorni dedicati alla passione per il luppolo con le originali birre bavaresi, i tributi ai big della musica e attività per bambini e famiglie. Guest star Matthew Lee.

Oktoberfest per gli amanti della birra e non solo

La Baviera si trasferisce a Seregno: da giovedì 23 agosto a domenica 2 settembre al Parco “2 Giugno” è in programma la settima edizione dell’Oktoberfest Brianza, dedicata alla birra. Per l’occasione sarà possibile assaggiare la Spaten, una birra speciale dell’Oktoberfest di Monaco, prodotta a Monaco di Baviera fin dalla fine del XIV secolo e tutti i piatti tipici bavaresi. Dallo stinco alla birra con patate al forno al panino würstel e crauti, dal bretzel allo strudel.

Una struttura coperta di diecimila metri quadrati

Nell’area del luna park in zona Porada sarà allestita una struttura di diecimila metri quadrati completamente coperta con migliaia di posti a sedere e, come all’Oktoberfest di Monaco, con un maxi parco divertimenti adatto sia agli amanti del brivido e della velocità sia a bambini e famiglie. Nel ricco panorama delle serate musicali la guest star sarà Matthew Lee, definito dallo stampa internazionale «The Genius of Rock’n’Roll».

Divertimento e solidarietà all’Oktoberfest

Divertimento per tutti ma anche attenzione al sociale. Domenica 2 settembre, a partire dalle 17.30, è previsto un aperitivo a sostegno di “Anffas Seregno” (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) e dell’istituto “Piccolo Cottolengo Don Orione”. Durante questo momento, gli ospiti dell’Istituto di via Verdi serviranno ai tavoli e daranno una mano nella gestione della festa. Il Giornale di Seregno e di Desio sarà media partner dell’evento alla settima edizione, come per il recente Pizza Festival di Lentate.

Il sindaco Alberto Rossi: “Un evento di qualità”

L’Oktoberfest Brianza è promossa da Luca Leva e organizzata dall’associazione «Magix Promotion». Gode del patrocinio del Comune di Seregno e del Consiglio regionale lombardo. Il sindaco Alberto Rossi: «La manifestazione in questi anni ha dimostrato di essere capace di coinvolgere le famiglie e i bambini con una proposta di qualità, ma con un occhio di riguardo al sociale. Questa è la strada che intendiamo percorrere negli eventi».