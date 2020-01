Omnicomprensivo al freddo: 1500 studenti a casa. Aule al freddo al Vanoni, al liceo Banfi e all’Istituto tecnico Einstein.

AGGIORNAMENTO DELLE 11.30: In merito alla situazione riscontrata questa mattina all’Omnicomprensivo ci segnalano che all’Istituto Einstein solo un numero limitatissimo di studenti ha lasciato la scuola per autonoma decisione e la Dirigenza non ha dato nessuna autorizzazione ad uscire. Il normale funzionamento del riscaldamento all’Einstein è stato ripristinato alle ore 10.15 circa.

Grossi problemi questa mattina all’Omnicomprensivo di Vimercate. Migliaia di studenti stanno tornando a casa perché all’interno della struttura si segnalano malfunzionamenti del riscaldamento.

Il problema al momento riguarda le aule del Vanoni, del Liceo Banfi (classico e scientifico) e dell’Istituto tecnico Einstein. Minori i disagi per il Floriani, dove sembrerebbe che alcune aule siano riscaldate.

Vista la situazione molti studenti hanno deciso di loro spontanea volontà di lasciare l’Omnicompresivo. Gli altri sono stati mandati a casa dai dirigenti scolastici in quanto nella struttura non era possibile fare lezione date le basse temperature.

Il problema pare vada avanti da diverso tempo interessando, a macchia di leopardo, diverse zone dell’Istituto, di proprietà della Provincia.