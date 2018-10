Ondata di maltempo nel weekend con piogge anche forti in particolare al Nord e tirreniche con rischio nubifragi. Venti di Scirocco e Libeccio anche forti. Il maltempo si protrarrà anche con l’avvio della nuova settimana.

Ondata di maltempo nel weekend con piogge e burrasche di vento

Dopo il caldo anomalo ora l’autunno torna a far sul serio. E’ infatti previsto l’arrivo, nel weekend, di una forte perturbazione con pioggia diffusa al Nord e rischio nubifragi. A confermarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. In particolare sabato le zone più coinvolte saranno quelle alpine, il Nordovest e l’alta Toscana. Domenica invece le piogge e i temporali bagneranno gran parte della Penisola ma in particolare Nord e tirreniche dove sono attesi fenomeni intensi e a carattere di nubifragio.

Tra le Regioni più a rischio l’alta Lombardia, la Liguria, l’alto Piemonte. E ancora Trentino, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia e alta Toscana, dove si potranno accumulare complessivamente anche oltre 150mm di pioggia e non si escludono allagamenti.

Maltempo anche la prossima settimana

Non sarà finita qui, perché una nuova e ancora più intensa perturbazione è attesa lunedì prossimo su gran parte d’Italia. Piogge localmente forti sono attese su gran parte del Nord e dei versanti tirrenici. Nei giorni a seguire il tempo si manterrà instabile. Non farà freddo, anzi il clima si manterrà piuttosto mite stante l’insistenza dei venti meridionali. Solo sulle Alpi di confine e al Nordovest si potrà avvertire un apprezzabile calo termico con quota neve anche sotto i 2000m.