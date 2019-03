Operazione Ponti sicuri: i prossimi interventi sulla Milano Meda e le info sulla viabilità. La prossima settimana interventi sul ponte 12 della Milano Meda. Poi sui cavalcavia 14 e 26.

Operazione Ponti sicuri

Pronto il calendario delle nuove attività previste nell’ambito del progetto “Operazione ponti sicuri” promosso dalla Provincia di Monza e Brianza che prevede a programmazione continua nel tempo di ispezioni, controlli, verifiche e prove.

Nella mattinata del 21 marzo si è già conclusa l’ispezione visiva primaria sul ponte Sp6 su viale Trento e Trieste a Carate Brianza: l’ispezione era finalizzata alla ricerca ed eventuale individuazione dei possibili difetti e degradi caratterizzanti la struttura, attraverso l’utilizzo di fotocamera e termocamera e compilazione di tabelle. Gli esiti consentiranno la definizione dei successivi interventi di manutenzione straordinaria dello storico ponte.

La prossima settimana interventi sul ponte 12 della Milano Meda

Adesso le attività dei tecnici si concentreranno sui ponti della Milano meda. In particolare sono previsti interventi di protezione armature a vista su travi danneggiate e altri elementi strutturali esposti. Le prime operazioni verranno condotte sul cavalcavia di via Alessandro Manzoni posto a scavalco della SP35 “Milano – Meda” (ponte 12), nelle notti 26 su 27, 27 su 28 e 28 su 29 marzo, con cantieri attivi dalle ore 21 alle ore 05 del mattino successivo. Durante l’esecuzione dei lavori, riguardanti l’intradosso (porzione sottostante) del ponte, la viabilità inferiore della SP35 sarà interdetta, per consentire movimentazione di maestranze e macchinari, mentre resterà attiva l’ordinaria percorrenza superiore del cavalcavia.

La chiusura della viabilità principale della SP35 sarà approntata secondo le seguenti modalità:

• svincolo 8 Bovisio lato monte: intercettazione traffico su SP35 provenienza Milano e obbligo uscita veicoli su SP173 via Desio di Bovisio Masciago;

• uscita 9 Binzago lato valle: intercettazione traffico su SP35 provenienza Como e obbligo uscita veicoli su comunale via Alessandro Manzoni di Cesano Maderno;

Le attività, fa sapere l’Amministrazione Provinciale, saranno complessivamente condotte dalla ditta Astrea Costruzioni srl di Sesto San Giovanni coadiuvata dai tecnici provinciali, con il supporto di polizie locali e Protezione Civile dei Comuni coinvolti e la supervisione della Polizia Provinciale, che garantiranno la sorveglianza degli accessi e la gestione del traffico nelle relative ore di chiusura.

Sarà installata segnaletica temporanea di deviazione lungo le strade comunali, così da indirizzare le correnti veicolari lungo itinerari alternativi, con possibilità di successivo reinnesto sulla SP35 a valle del cantiere.

Le chiusure della SP35 Milano – Meda saranno attuate da Società Pedemontana Lombarda, mentre le chiusure degli accessi dalle comunali alla SP35 saranno attuate da Provincia MB.

Gli altri interventi

Ulteriori attività sono già in programma sui ponti 14 e 26 della SP35 nella prima settimana di aprile. In particolare, gli interventi al cavalcavia 26 allo svincolo di Meda saranno effettuati sempre in orario notturno, mentre quelli al sottovia 14 di via san Benedetto in orario diurno.