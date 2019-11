Operazione ponti sicuri: al via nuove verifiche su tre ponti della Milano Meda tra Bovisio Masciago e Varedo.

Nuove verifiche sui ponti della Milano Meda

La Provincia ha programmato nuove attività di verifiche e monitoraggio sui ponti della Milano-Meda che partiranno già questa notte.

Le attività saranno svolte dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del mattino per un totale di 9 notti a partire da mercoledì 20 novembre fino all’ultima data prevista tra il 3 e 4 dicembre (sono esclusi i fine settimana).

Le chiusure

Sono previste chiusure nei tratti di “Milano-Meda” compresi tra lo svincolo di Varedo e quello di Bovisio Masciago a corsie alterne a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, per permettere l’esecuzione delle operazioni su 3 ponti:

ponte 2 SP ex SS n. 35 pk 136+818 (cavalcavia viale Brianza, Varedo)

ponte 4 SP ex SS n. 35 pk 137+130 (cavalcavia via Pastrengo, Varedo)

ponte 6 SP ex SS n. 35 pk 138+014 (cavalcavia via Bertacciola, Bovisio Masciago)

In relazione alle condizioni meteo ed all’evoluzione delle attività è in corso di definizione la data della prova di carico da effettuare, entro la metà di dicembre, sul cavalcavia di via Pastrengo.

Le convenzioni con Regione Lombardia:

Le attività in notturno prevedono verifiche generali e monitoraggi, compresa una visione ravvicinata e “videoendoscopica” degli apparecchi di appoggio, utile a raccogliere informazioni per impostare le verifiche sismiche e la corretta redazione dei progetti di risanamento, come previsto nelle convenzioni siglate con Regione Lombardia.

Infatti, tutte le operazioni che partiranno stanotte rientrano nel percorso congiunto di interventi per la manutenzione di alcuni ponti lungo la Milano-Meda, avviato con Regione Lombardia, attraverso la sottoscrizione di convenzioni, nell’ottica di una gestione attenta delle risorse finanziarie anche in relazione alla realizzazione della tratta B2 di Pedemontana.

Lo scorso ottobre, infatti, è stata siglata una nuova convenzione che prevede un contributo di 1.000.000 euro da Regione per la riqualificazione ed il risanamento di 2 ponti posti lungo la SP ex SS n. 35 “Milano – Meda”: i cavalcavia di viale Brianza e via Monte tre croci nel Comune di Varedo che, non essendo compresi nella realizzazione della tratta B2 di Pedemontana, resteranno di competenza provinciale, a tratta B2 ultimata.

Questo atto si aggiunge alle due convenzioni siglate a luglio 2019: la prima tra Regione Lombardia e Provincia MB, che prevede un finanziamento regionale di 1.800.000 euro per l’esecuzione di lavori di risanamento dei cavalcavia di via Pastrengo a Varedo, via Bertacciola a Bovisio Masciago, via Manzoni a Binzago e via Tre Venezie presso svincolo di Meda; la seconda tra Regione Lombardia, Provincia MB, Concessioni Autostradali Lombarde spa e Autostrada Pedemontana Lombarda spa, che prevede un prestito regionale di 3.100.000 euro a Concessioni Autostradali Lombarde spa, per il rifacimento del sottovia di via san Benedetto a Cesano Maderno e la demolizione del cavalcavia di via Maestri del lavoro a Bovisio Masciago, come anticipazione di opere già incluse nella futura tratta B2.

“Monitoraggio e verifiche continue”

“L’attenzione sui ponti di competenza provinciale è sempre alta con attività di monitoraggio e verifiche continue, finalizzato alla progettazione degli interventi di risanamento, dove necessario – spiega il Presidente della Provincia MB Luca Santambrogio – “Ad ottobre è stata siglata l’ultima delle tre convenzioni concordate con Regione Lombardia che rappresentano per la Provincia una boccata di ossigeno per definire meglio ruoli e risorsefondamentali per garantire gli interventi sui ponti lungo la Milano – Meda, in attesa della definizione dello scenario di Pedemontana. Questa trance di attività è fondamentale per conoscere lo stato dei tre ponti inseriti in due delle convenzioni siglate ed acquisire così le informazioni utili a definire la corretta redazione dei progetti che dovranno essere redatti con il contributo assegnato da Regione”.

Entro dicembre la Provincia assegnerà gli incarichi di progettazione regolati dalle convenzioni: l’esecuzione dei lavori sui 4 cavalcavia inseriti nella convenzione da 1 800 000.00 EUR (via Pastrengo, via Bertacciola, via Manzoni e via Tre venezie) è prevista per l’estate 2020, l’avvio dei lavori sui 2 cavalcavia inseriti nell’ultima convenzione sottoscritta lo scorso fine ottobre (viale Brianza e via Monte tre croci) è programmata invece agli inizi del 2021.