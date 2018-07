Migliaia di ragazzi, tutti insieme “All’Opera”. Alla chiamata della Diocesi hanno risposto hanno risposto tutti con grande entusiasmo. Il tema si riferisce, appunto, all’opera dell’uomo e al suo agire tramite l’impegno per completare il disegno della creazione.

Laboratori, gite e momenti di preghiera

Ogni oratorio ha avuto il suo modo per declinare il soggetto scelto dalla Diocesi. Laboratori creativi per mettere in evidenza il lavoro dell’uomo e preghiere per riflettere sul tema del giorno, momenti di condivisione, gite. C’è chi ha scelto per ogni squadra il nome di un diverso mestiere: cuochi, scultori, minatori, architetti. Non sono mancati i classici divertimenti: giochi d’acqua, balli di gruppo, gite ai parchi acquatici e in piscina. Un’esperienza indimenticabile prima delle vacanze. SUL GIORNALE DI DESIO E SUL GIORNALE DI SEREGNO TUTTE LE FOTO DEI GRUPPI DEGLI ORATORI DI CESANO, MEDA, DESIO, VAREDO, NOVA MILANESE, BOVISIO MASCIAGO E LIMBIATE