E’ divenuta esecutiva l’ordinanza con cui l’Amministrazione Comunale di Seregno ha imposto alla proprietà ed al custode giudiziario dell’immobile abbandonato posto all’incrocio tra via Colzani e via Edison di pulire in maniera accurata l’immobile e l’area circostante, di mantenere l’immobile in condizioni da non costituire causa di inconveniente igienico sanitario e di predisporre idonee misure affinché l’immobile e l’area non possano essere utilizzate da chiunque per ricoveri anche temporanei.

Ordinanza “antidegrado” per l’immobile abbandonato a Seregno

Proprietà e custode giudiziario hanno accolto l’ordinanza e si sono già attivati per ottemperare, partendo ovviamente dalle operazioni di pulizia che sono quelle più immediate e di più facile realizzazione.

L’incendio a dicembre

L’ordinanza era stata emanata a seguito dell’incendio occorso nell’immobile lo scorso 11 dicembre. Dai sopralluoghi successivi all’incendio, emergeva che l’area era non occasionalmente occupata da persone e questo aveva portato all’accumulo di masserizie varie. Da qui la necessità di provvedere ad una bonifica, al fine di evitare la proliferazione di animali nocivi all’uomo.