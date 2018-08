Ordinanza: divieto di consumo d’ acqua a Verano.

Ordinanza

Ordinanza: divieto di consumo d’ acqua a Verano. Dalle 6 alle 22, non sarà possibile usare acqua potabile per innaffiare orti, giardini, cortili o lavare le auto. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco e sarà in vigore fino al 15 settembre, ed esclude parchi e giardini di interesse pubblico.

Le motivazioni

Vista la richiesta di regolamentazione dei consumi idrici, pervenuta dalla società Brianzacque, in relazione all’incremento dei prelievi di acqua potabile che sta caratterizzando il periodo estivo, è stato necessario intervenire con misure cautelative per contenere i consumi nelle ore diurne.

Le sanzioni

Sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, per tutti coloro che non rispetteranno il divieto.