Osa Lentate riparte alla grande e stringe un patto di alleanza educativa con l’oratorio. E’ stata presentata il 2 settembre la nuova stagione sportiva della società calcistica, con i componenti del direttivo e gli allenatori.

Al via la nuova stagione dell’Osa Lentate

Al cineteatro Sant’Angelo è stata presentata l’attività sportiva dell’Osa, alla presenza di un buon numero di famiglie, nonostante il periodo vacanziero. Suggellato il patto di alleanza educativa tra il presidente Gianluca Ripamonti e il responsabile della comunità pastorale giovanile don Andrea Zolli. Il sacerdote durante il suo saluto ha sottolineato l’importanza della proposta sportiva per gli oratori e quanto sia fondamentale il coinvolgimento attivo delle famiglie per vivere lo sport in un contesto di ampio respiro e all’interno di un progetto

educativo dell’oratorio. Dal canto suo Ripamonti, in qualità di presidente, ha messo in evidenza la necessità di un’alleanza educativa tra la società sportiva, l’oratorio e la comunità pastorale, sottolineando che iscrivere il proprio figlio all’attività sportiva dell’Osa significa aderire al progetto sportivo e al progetto educativo dell’oratorio e quindi invitando tutti i protagonisti dell’attività sportiva, atleti, genitori, allenatori, dirigenti, prete a sottoscrivere all’atto dell’iscrizione e dell’impegno il patto di alleanza educativa.

Presentato il direttivo e gli allenatori

Ad ogni genitore è stato consegnato poi un opuscolo con il progetto educativo sportivo e alcune informazioni pratiche. E’ stato quindi presentato il direttivo 2018-2019 composto dal presidente Gianluca Ripamonti, vicepresidente Giuseppe Valente, segretario-tesoriere Carlo Vezzaro, direttore sportivo Sebastiano Formica. Quindi è stata la volta della presentazione degli allenatori delle singole categorie che quest’anno sono: Open A – Open C – Under 13 – Under 11- Under 10 – Under 9 – Big Small – Primi Calci. L’Osa Lentate ha infine ricordato che “ormai l’attività sportiva è trasversale a tutte le parrocchie della comunità pastorale, a partire dagli allenatori che risiedono in tutte le parrocchie, e nel limite del possibile è organizzata nei campi degli oratori della comunità”.