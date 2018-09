Pagato per stare in vacanza: il sogno di tanti è diventato realtà per un giovane di Carate Brianza.

In vacanza gratis per raccontare la Riviera

Matteo Andrea Barbaria, classe 1997, è stato selezionato tra 200mila candidature di ragazzi per diventare “ambassador” del territorio riminese, nell’ambito del progetto “Nightlife Riviera di Romagna” ideato da Silb Rimini con Confcommercio della provincia di Rimini, in collaborazione con Apt e Destinazione Romagna.

Pagato per fare la vacanza in Riviera: tra un tuffo all'Aquafan e al Boabay e una partita a beach-tennis in spiaggia, un aperitivo sulla sabbia e la cena vista mare, per concludere con un salto in discoteca: è proprio 'Il lavoro più bello del mondo'.

Il giovane di Carate ha avuto il compito di raccontare la vacanza da protagonista del “lavoro più bello del mondo”, godendo di una settimana gratuita “all inclusive” tra locali da ballo, parchi divertimento, spiagge, ristoranti. Il suo lavoro? Sette giorni ininterrotti, dal 4 all’11 agosto, con un voucher da trentamila euro già pagato e come unico scopo quello di condividere le avventure sui social e principalmente su Instagram (social network per la condivisione tra amici di fotografie), per far capire a tutti i loro seguaci quanto è bella e quanto ci si diverte in Riviera.

