L’Amministrazione è alla ricerca di un gestore per il PalaDesio. La Giunta comunale di Desio guidata dal sindaco Roberto Corti, ha approvato la delibera che autorizza gli uffici a indire la raccolta di manifestazioni di interesse a gestire in concessione il palazzetto. L’attuale gestione affidata dal 2007 alla Asd Ginnastica Ritmica San Giorgio 79 scadrà infatti nel giugno 2020.

PalaDesio, il Comune cerca un nuovo gestore

L’Amministrazione si è perciò attivata per la raccolta e la selezione delle manifestazioni di interesse che si svolgerà seguendo direttive e principi contenuti nel nuovo Codice dei contratti pubblici che regola il partenariato pubblico privato nella concessione e gestione di beni e servizi pubblici. La durata della concessione sarà stabilita in base al piano proposto dal soggetto che manifesterà l’interesse a presentare un progetto di gestione, che dovrà prevedere anche una serie di investimenti richiesti dall’Amministrazione (circa 250 mila euro, tra cui il rifacimento della copertura).

Un impianto che ospita eventi nazionali e internazionali

“Negli anni abbiamo assicurato investimenti che fanno del PalaDesio già oggi un impianto in grado di ospitare eventi nazionali e internazionali, sportivi e non – commenta il sindaco Roberto Corti – siamo convinti che una gestione efficace ed esperta terrà in buona salute un impianto prezioso, contribuendo anche alla crescita della capacità attrattiva della nostra città”. Il palazzetto ha ospitato e ospita le gare delle squadre nazionali di basket della Pallacanestro Cantù, dell’Olimpia Milano, della serie A di pallavolo e di ginnastica ritmica. Nell’impianto, il secondo per capienza in Lombardia dopo il Forum di Assago (13200 persone) in grado di ospitare circa 8000 persone (6500 gradinate e 1300 parterre) sarà possibile organizzare attività e manifestazioni sportive, culturali, sociali, ricreative, ma anche eventi di spettacolo e di intrattenimento.

“Vogliamo valorizzare un bene importante”

“Con l’avvio di questa percorso – commenta l’assessore allo Sport, Giorgio Gerosa – vogliamo valorizzare un bene importante e siamo disponibili a una concessione ventennale, purché il piano sia credibile e solido. La nostra scelta – continua Gerosa – assicura alla Nazionale di ginnastica ritmica, della cui presenza siamo onorati e orgogliosi, l’utilizzo gratuito degli spazi e assegna anche a iniziative pubbliche promosse dal Comune un numero congruo di giornate di utilizzo gratuito”. Per l’elaborazione del piano economico finanziario e gestionale il soggetto che si proporrà avrà a disposizione la relazione programmatica commissionata dal Comune di Desio allo Studio Cavaggioni e all’Ingegnere Guglielmo Sorio. Lo studio sarà allegato ai documenti di gara.

A gara andrà il progetto con l’offerta più vantaggiosa

Alla chiusura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il progetto proposto con l’offerta economica più vantaggiosa sarà messo a gara, assicurando al proponente un diritto di prelazione per lo sforzo progettuale compiuto nella prima fase. Tra i plus garantiti al gestore ci saranno la possibilità di dare il nome alla struttura, di godere dello sfruttamento pubblicitario (interno ed esterno), di posizionare segnaletica stradale sponsorizzata e altro. Tra gli oneri di cui il gestore dovrà farsi carico vi saranno quelli di custodia, delle utenze, di pulizia, delle licenze, dei piani sicurezza, della cura e manutenzione ordinaria e straordinaria. Il soggetto dovrà anche pagare un corrispettivo annuo comunque commisurato al piano economico e finanziario e alla redditività delle strutture.