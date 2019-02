San Valentino si avvicina e come sempre iniziamo a segnalare alcune romantiche iniziative sul territorio. Palazzo Arese Borromeo a Cesano dedica un week end speciale agli innamorati per la festa degli innamorati: sabato 16 e domenica 17 febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, le coppie potranno visitare il Palazzo al prezzo speciale di 2 euro. La dimora potrà essere ammirata in autonomia, con l’utilizzo del QR Code per la descrizione delle sale,

Ma ci sono anche le visite guidate per San Valentino

Per coloro che invece desiderano effettuare la visita guidata, alle 15.30 e alle 16.30 di domenica 17 febbraio verrà effettuata la visita a tema “Amori senza tempo“, al prezzo speciale di 12 euro a coppia, con un itinerario romantico alla scoperta della storia d’amore tra Bartolomeo Arese e Lucrezia Omodei illustrata attraverso una ricostruzione storico-romanzata della loro vicenda.

Dopo la visita, gli innamorati potranno richiedere una foto, scattata loro sulla loggia del Palazzo, che potrà essere ritirata dal weekend successivo presso l’Infopoint. La visita si concluderà con piccole dolcezze offerte agli ospiti.

Gli organizzatori segnalano la necessità di prenotare per poter prendere parte alla visita guidata entro le 13 di venerdì 15 febbraio. Ecco i riferimenti per la prenotazione:

Ufficio Cultura, tel. 0362 513455-428-443-536; e-mail: cultura@comune.cesano-maderno. mb.it;

Infopoint del Palazzo, tel. 0362 553694 (aperto sabato e domenica 10.00-13.00 e 15.00-19.00).