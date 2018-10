Paola Bencini smentisce le indiscrezioni circolate in questi giorni, che la volevano probabile candidata sindaco a Briosco, e conferma: “Rimango a fare l’assessore a Lentate”.

Paola Bencini non si candida sindaco a Briosco

Nei giorni scorsi si erano infatti fatte insistenti le voci che l’assessore alla Cultura Paola Bencini si sarebbe potuta candidare come sindaco a Briosco: su di lei avrebbe puntato qualche partito di Centrodestra. Volto molto noto a Briosco, quello della 44enne titolare del bar di famiglia di via Fornacetta a Inverigo, già consigliere comunale (nel 2009, con il Pdl, risultò la più votata nella sezione 1 di Briosco) ed ex vicecoordinatore provinciale di «Fratelli d’Italia». Da aprile ricopre la carica di assessore a Lentate, con deleghe a Cultura, Eventi, Sagre e Biblioteca.

“Ho preso un impegno e mi è stata data grande fiducia”

E non ha nessuna intenzione di lasciare lo scranno affidatole dal sindaco Laura Ferrari per tentare di diventare primo cittadino a Briosco. “E’ vero che mi è arrivata la richiesta di candidarmi, e da più di una forza politica”, ammette, ma subito aggiunge: “Amo Briosco, ma non ho mai pensato nemmeno un minuto di lasciare Lentate. Qui mi trovo molto bene, Laura ha riposto in me una grande fiducia e questo è un impegno che voglio portare avanti”. “E’ importante fare subito chiarezza anche perché non sarebbe stato corretto accettare l’incarico di assessore per poi candidarsi come sindaco in un altro Comune – il commento di Ferrari – Paola sta facendo bene e contiamo molto su di lei”.